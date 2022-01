Dying Light 2 belooft niet alleen veel nieuwe features toe te voegen, maar ook oude mechanieken te verbeteren. Hier valt ook het parkouren onder en Techland laat via een nieuwe video weten hoe dit is geoptimaliseerd.

Het parkouren in het eerste deel van Dying Light was al erg goed uitgewerkt. Volgens de ontwikkelaar zal dit in het tweede deel flink verbeterd zijn. Techland heeft hiervoor hulp ingeschakeld van beroemde parkour-atleten, waaronder de ‘vader van parkour’: David Belle. Welke verbeteringen er zoal zijn doorgevoerd check je in de video hieronder.