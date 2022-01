Horizon: Forbidden West verschijnt zo stilaan echt aan de eh… wel ja, spreekwoordelijke horizon. Dat er kosten noch moeite gespaard zijn om deze titel sterk uit de verf te laten komen, mag duidelijk zijn. Zo hoorden we onlangs dat twee bekende namen uit Hollywood personages in de game zullen vertolken.

Het gaat om Angela Bassett (Queen Ramonda in Black Panther) en Carrie-Anne Moss (Trinity in The Matrix), die respectievelijk slechterik Regalla en het gloednieuwe personage Tilda voor hun rekening nemen. Die laatste figuur zag je onder andere reeds de revue passeren in de meest recente trailer.

Dit soort grote namen doet uiteraard alleen maar het beste vermoeden voor de eigenlijke game. Wij kunnen alvast niet wachten om met Horizon: Forbidden West aan de slag te gaan!