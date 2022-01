Call of Duty kampt al een tijdje met technische problemen, in zowel Vanguard als Warzone. Vorige week nog werd dit bericht op de fanbase losgelaten, waarin de ontwikkelaar liet weten hard te werken aan een oplossing. Deze is inmiddels deels gearriveerd, in de vorm van de eerste in een reeks updates.

De problemen lijken echter dieper geworteld te zijn. Kate Anderson, een QA-lid van Activision, heeft namelijk op Twitter uitgehaald naar het management, met een statement waarin ze duidelijk aangeeft dat de bazen van het bedrijf weigeren om interne problemen aan te pakken. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de kwaliteit van de games.

“Striking employees have received countless similar emails also saying “we hear you, and we feel your frustrations” yet leadership refuses to communicate directly with us. The state of COD games right now is a direct result of their inability to lead responsibly.”