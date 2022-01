De Dying Light liefhebbers hebben lang moeten wachten op het tweede deel, maar vanaf 4 februari ligt de game eindelijk in de (digitale) winkels. Techland wil nog even onderstrepen dat de game niet een pure singleplayer-ervaring is. Dying Light 2: Stay Human is namelijk volledig in coöp te spelen.

De Poolse ontwikkelaar heeft al laten weten dat er keuzes gemaakt moeten worden tijdens het avontuur, die gevolgen kunnen hebben. Hoe werkt dat dan als je in coöp speelt? Op deze momenten kan elke speler zijn keuze laten weten. Degene die host is, is echter degene die de uiteindelijke keuze maakt. Hij/zij kan dus beslissen om voor de meeste stemmen te gaan of dit compleet te negeren.

Om coöp te kunnen spelen moet je wel vrienden/vriendinnen hebben die op hetzelfde platform spelen als jij. In de toekomst zal het mogelijk zijn om samen te spelen met iemand die op een ander platform of een last-gen console speelt.