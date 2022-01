Binnenkort kunnen we onze innerlijke martial artist bovenhalen dankzij de release van Sifu. Deze beat ‘em up game, waarin jij een meester wordt in kung fu, lijkt een interessante titel te worden om komende maand in de gaten te houden en als je toevallig van plan was deze game aan te schaffen, hebben we goed nieuws voor je. @PlaystationSize ontdekte namelijk dat Sifu belachelijk weinig plaats zal innemen op je PS5-console.

🚨 Sifu (PS5) ▶️ Download Size : 7.160 GB (Version : 01.002.000) 🟩 Pre-Load : February 6 (Feb 4 For DE Version)

🟫 Launch : February 8 (Feb 6 For DE Version) 🟨 #PS5 #sifugame

🟧 @SifuGame pic.twitter.com/yQBlaX3A9o — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 25, 2022

Slechts 7.160 GB en dit voor versie 01.002.000 van de game – wat waarschijnlijk een day one patch impliceert – is erg weinig voor een hedendaagse game, maar hierover zullen we alleszins niet klagen! Het gaat hier echter enkel om de PS5-versie, maar hoogstwaarschijnlijk zullen de PS4- en pc-versie niet bijster veel verschillen. Sifu verschijnt op 8 februari voor de PS4, PS5 en pc.