Op 28 januari staat er een grote (gratis!) content update gepland voor Guilty Gear -Strive-. De content update herintroduceert een personage uit een voorgaande Guilty Gear game en voegt ook een geheel nieuwe modus toe.

Het speelbare personage dat vanaf 28 januari te kiezen is als fighter, is Baiken. Baiken is een terugkerend figuur dat haar intrede deed in de eerste Guilty Gear als een geheim personage dat alleen kon worden ontgrendeld door het spel uit te spelen met Sol of Ky. Fans van Baiken hoeven ditmaal echter niet veel moeite te doen, ze zal namelijk gelijk uit te kiezen zijn zodra de update is gedownload.

Naast de toevoeging van Baiken wordt er ook een nieuwe modus genaamd ‘Combo Maker’ toegevoegd, waarin spelers hun combo’s kunnen opnemen en opslaan, zodat andere spelers de combo’s kunnen uitproberen. Mocht je willen zien hoe het vierde DLC-personage speelt, dan kun je de onderstaande trailer bekijken waarin Baiken in de schijnwerpers staat.