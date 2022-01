We waren behoorlijk kritisch op de GTA remasters van eind vorig jaar en er zijn nog meer dan genoeg issues om op te lossen, maar gelukkig konden PS Now abonnees GTA III relatief goedkoop uitproberen. Het iconische derde deel in de franchise verlaat de dienst op 31 januari, maar daar lijkt een nieuw deel voor terug te komen.

Gebruikers op Reddit en Twitter merkten namelijk de aanwezigheid op van de remaster van GTA: Vice City. Uiteraard zijn er snel foto’s gemaakt en hebben ze de kiekjes gedeeld. Volgens de afbeeldingen is Vice City tot 2 mei 2022 beschikbaar op PlayStation Now, wat overeenkomt met de duur van GTA III. Waarschijnlijk zal Sony rond 31 januari de volledige februari update voor PlayStation Now onthullen.

Looks like GTA vice city the definitive edition is coming to PlayStation now next month. Will be on the service until may 22nd #psnow #playstationplus #ps4 #ps5 #gtavicecity #GTAdefinitiveedition #PSPlus #playstionnow pic.twitter.com/g5K4d6NV81

