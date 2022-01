Op 8 februari gaat het nieuwe seizoen van Apex Legends van start en dit seizoen belooft het nodige aan nieuwe content te introduceren, waaronder natuurlijk een nieuwe Hero. In een eerder bericht gaven we al een globaal overzicht van wat er op stapel staat, dus klik zeker even hier om meer te weten te komen.

In de tussentijd hebben EA en Respawn Entertainment meer aandacht aan Mad Meggie gegeven, wat de nieuwe Hero is voor de shooter. Zoals gebruikelijk wordt zij met een CGI-trailer geïntroduceerd, zodat we wat meer achtergrond bij dit personage krijgen. Bekijk de beelden hieronder en geniet.