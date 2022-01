Sledgehammer Games heeft een nieuwe patch voor Call of Duty: Vanguard uitgebracht. Halverwege februari kunnen spelers na uitstel de grote Season 2 update verwachten, maar Sledgehammer beloofde daarvoor nog door middel van kleinere updates de gameplay-ervaring te optimaliseren. Deze nieuwste patch voor Call of Duty: Vanguard is daar onderdeel van.

Zodoende betreft het een relatief kleine updates die diverse aanpassingen en fixes met zich meebrengt. Het meest in het oog springend zijn de aanpassingen aan twee perks. Zo geeft Cold Blooded je nu ook bescherming tegen honden van de tegenstander. Daarnaast is Fortified aangepast. Deze perk beschermt je niet langer tegen een reeks killstreaks, terwijl er ook enkele killstreaks zijn die nu juist geen schade doen wanneer je Fortified gebruikt.

Daarnaast heeft de update voor betere spawns op de map Paradise gezorgd, zijn er diverse bugs verholpen en is ook een handjevol problemen met de Zombies-modus opgelost. Voor alle details kun je de patch notes hieronder lezen.