Volgende week is het, na diverse keren uitstel, eindelijk zover: de release van Dying Light 2: Stay Human. Met deze game wil ontwikkelaar Techland ongetwijfeld mooie plaatjes op onze beeldscherm tonen met de hardware van de nieuwste generatie consoles, maar de vorige generatie wordt gelukkig ook niet vergeten. Het vervolg op Dying Light komt namelijk ook ‘gewoon’ uit voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Begin deze maand liet Techland al weten dat er in januari nog gameplay getoond zou worden van Dying Light 2: Stay Human op de vorige generatie consoles. Die belofte wordt door middel van de onderstaande video ingelost. In deze nieuwe video wordt in vier minuten getoond hoe de game eruitziet op de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One en Xbox One X. Bekijk de beelden hieronder en oordeel zelf.

Dying Light 2: Stay Human komt op 4 februari uit.