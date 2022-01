We hebben er lang op moeten wachten, maar Dying Light 2 is bijna in ons midden. Onlangs konden we nog genieten van 15 minuten aan gameplay, echter hebben we de game nog niet in actie gezien op last-gen platformen. Volgens ontwikkelaar Techland komt daar later deze maand verandering in, wanneer de studio eindelijk last-gen gameplay van Dying Light 2 gaat tonen.

A lot of people were asking me on Discord, so I think it's only fair to also say it here:

We're planning to show old-gen gameplay as we know how important it is for our players. I cannot share any dates yet, you can expect it to be shown in January#Dyinglight2 @DyingLightGame — Uncy (@Uncy8) December 29, 2021

Dat is niet het enige dat door Techland op Twitter wereldkundig werd gemaakt. De ontwikkelaar liet ook nog even weten dat Dying Light 2 maar liefst 500 unieke stukken uitrusting bevat. Zo te lezen valt er in ieder geval genoeg te verzamelen en beschik je over een uitgebreide garderobe om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De zombies zullen het zeker waarderen.