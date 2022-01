De release van Elden Ring nadert en wereldwijd bereiden spelers zich al mentaal voor op talloze sterfgevallen en eventuele gebroken controllers. De games van FromSoftware staan er nu eenmaal om bekend bikkelhard te zijn, iets wat de masochisten onder ons wel aantrekkelijk vinden.

Volgens maker Hidetaka Miyazaki zal Elden Ring opnieuw een stevige uitdaging vormen, maar tegelijk ook toegankelijker zijn dankzij de nieuwigheden die de game met zich meebrengt.

“In Elden Ring, we have not intentionally tried to lower the game’s difficulty, but I think more players will finish it this time. As I mentioned, the player’s level of freedom to progress through the world or return to a challenge later are all elements that I feel will help people get through the game at a more leisurely pace. Also, there isn’t a focus on pure action. The player has more agency to dictate their approach against, for example, the field bosses in the overworld and how they utilize stealth in various situations. We’ve even reduced the number of hoops that you have to jump through to enjoy it in multiplayer. So we hope the players embrace that idea of receiving help from others. And we feel like the overall clear rate will go up this time because of these things.”