EA Games en Respawn Entertainment hebben weer een nieuwe trailer uitgebracht voor Apex Legends en dat is natuurlijk gericht op het aanstaande twaalfde seizoen voor de game. Dit seizoen gaat op 8 februari van start en in de trailer hieronder krijgen we de eerste gameplay te zien van de Control modus.

Deze modus is tijdelijk en wordt in een 9 versus 9 opzet gespeeld, zoals we onlangs al lieten weten. Samen met de start van het nieuwe seizoen zal er ook een nieuwe Hero geïntroduceerd worden en dat is Mad Maggie. Uiteraard ontbreekt het ook aan een nieuwe Battle Pass niet.

EA heeft tevens een handig overzicht vrijgegeven van de belangrijkste punten die met Apex Legends: Defiance, zoals het nieuwe seizoen heet, gepaard gaat: