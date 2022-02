Ubisoft brengt vandaag weer een nieuwe update voor Assassin’s Creed: Valhalla uit en deze richt zich met name op de visuele issues waar de game last van heeft. Zo kan het voorkomen dat bepaalde HD textures ontbreken, wat dus voor een raar beeld tijdens het spelen zorgt. Na het updaten is dat probleem definitief opgelost.

Dit is het enige wat de update aanpakt, maar Ubisoft gaf daarbij wel een roadmap vrij van nieuwe items die aan de in-game winkel toegevoegd zullen worden. Hierdoor weten we wat we op korte termijn mogen verwachten aan extra, zij het wel betaalde, content.

Lunar New Year Pack – Safeguard the next cycle with this legendary panoply honoring distant gods. This Pack contains two Gear Sets, two Weapons, a Mount skin and a Raven skin and will be available on February 15.

– Safeguard the next cycle with this legendary panoply honoring distant gods. This Pack contains two Gear Sets, two Weapons, a Mount skin and a Raven skin and will be available on February 15. Moonlight Weapons Pack – Bear weapons dedicated to the gods above in their eternal chase, showering man with light. This pack contains four weapons and will be available on March 3.

– Bear weapons dedicated to the gods above in their eternal chase, showering man with light. This pack contains four weapons and will be available on March 3. Dragon Knight Pack – These may be the only remaining sets of dragon gear in existence. Use them well. This Pack contains two Gear Sets, two Weapons, a Mount skin and a Raven skin and will be available on March 22.

De update varieert overigens per platform, zie het overzichtje hieronder:

Xbox Series X|S: 6.6GB

Xbox One: 5.1GB

PlayStation 5: 2.5GB

PlayStation 4: 3.03GB

PC: 11.08GB

Meer weten over Assassin’s Creed: Valhalla? Lees dan hier onze review.