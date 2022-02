Het is meer dan vier maanden sinds Tales of Arise verscheen, maar toch is er vanuit het niets een nieuwe trailer uitgebracht voor de geprezen JRPG.

De trailer is iets meer dan twee minuten lang, is volledig geanimeerd, en ook al heb je de game al uitgespeeld, is de trailer het kijken nog steeds waard als je mooie animatie wel kan waarderen.

Het is niet heel gebruikelijk dat er nog nieuwe trailers worden uitgebracht na de release van een game, maar toch gebeurt het soms, waarschijnlijk om de game nog een extra push te geven. Deze trailer doet zijn best om nieuwkomers een idee van het plot van Tales of Arise te geven, zodat instappen wat gemakkelijker wordt.

Tales of Arise kreeg van critici denderende cijfers en is de snelst verkopende game in de Tales-franchise. Wat vind jij van het spel?