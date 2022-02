In de afgelopen maanden is The King of Fighters XV veelvuldig in het nieuws geweest, zo hebben we vaak een nieuw personage voorbij zien komen. Onlangs werden de plannen voor toekomstige personages ook al bekendgemaakt en de game nadert langzaam maar zeker de releasedatum van 17 februari. De bestandsgrootte is nu ook bekend en die valt eigenlijk best wel groot uit.

The King of Fighters XV zal namelijk maar liefst 68GB van de SSD in je PlayStation 5 gaan opschrokken. Dit werd duidelijk via de bekende PlayStation Game Size bot en dat belooft wellicht veel content in het nieuwe deel in deze reeks. Het gaat hier overigens om de bestandsgrootte zonder day one patch, dus het zou eventueel nog wat groter of kleiner kunnen uitvallen.