In aanloop naar de release van The King of Fighters XV op 17 januari, heeft SNK vandaag wat meer bekendgemaakt over wat we na de release mogen verwachten qua content. Te beginnen met Team Pass 1 in 2022.

De Team Pass 1 fighter DLC zal toegang geven tot 12 nieuwe personages, waarmee je het gevecht zal kunnen aangaan. De eerste zes personages zijn bekend en komen in de eerste helft van 2022 uit. In maart staat de release van Team Garou gepland, gevolgd door Team South Town in mei. We weten nog niet wie de laatste zes personages zullen zijn, maar SNK heeft wel laten weten dat we team 3 in de zomer mogen verwachten, en team 4 in de herfst. De extra content zal uiteindelijk het totale aantal personages van 39 naar 51 verhogen.

Mensen die de Deluxe Edition van het spel aanschaffen op console, zullen The King of Fighters XV drie dagen eerder kunnen spelen. De eerste twee DLC-teams en een exclusief kostuum zitten ook inbegrepen bij de Deluxe Edition. Bekijk hieronder de trailer voor een volledig overzicht.