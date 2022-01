De games van 2022 | The King of Fighters XV – SNK was een vast gegeven in de arcade hallen een flink aantal jaren terug. The King of Fighters is een ontzettend langlopende fighting franchise die zich nog steeds kan meten met de andere grootheden binnen dit genre. ‘Shatter all expectations’ is dan ook een toffe tagline, waarbij SNK iedereen even poepje wilt laten ruiken. Niet alleen de moeilijke, maar vooral intrigerende gameplay moet hiervoor zorgen, maar ook een ontzettend groot roster, dat zich zo lijkt maar blijft uitbreiden.

The King of Fighters XV – We gaan er geen doekjes om winden. The King of Fighters XIV had niet de meest geweldige artistieke stijl. De personages zagen er niet uit. Nummer XIII, hoewel nog de oude stijl, was gewoon een stuk aantrekkelijker om te zien. The King of Fighters XV heeft hier behoorlijke stappen in gezet. De 3D-stijl van deel XIV is nu geperfectioneerd en ziet er fenomenaal uit. Verschillende gameplay mechanieken worden meegenomen uit het vorige deel en worden op een verbeterde wijze in dit nieuwe deel verwerkt.

De Max Mode is de ster van de show, altijd al geweest ook in deze franchise, en is essentieel om de meest sterke moves uit je mouw te schudden. Daarbij komt er nog een tweede versie van deze modus aan bod. De Max Mode (Quick). Zie het maar als een soort Roman Cancel uit Guilty Gear. Tijdens een hit of een blok, kan je direct een andere move inzetten. De ingewikkeldheid van sommige moves in The King of Fighters wil er echter weleens voor zorgen dat men deze franchise als de Dark Souls onder de fighters bestempeld. Je zult dus behoorlijk wat moeten oefenen om de top te bereiken.

Voorlopige verwachting: The King of Fighters XV zal een game worden waar je je best voor zal moeten doen. De graphics zijn, van wat we gezien hebben, fenomenaal en de combat is waar je je als fighting game liefhebber behoorlijk in vast kan bijten om alleen maar beter en beter te worden. De hoeveelheid personages die bij launch beschikbaar zijn, is ook niet weinig, waardoor elke gamer wel een favoriet (of meerdere) moet kunnen uitkiezen. Het is eigenlijk wachten tot de game uitkomt, tot die tijd duiken we de sportschool in om ons warm te draaien voor een goed potje knokken.