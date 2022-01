Over iets meer dan een maand verschijnt de nieuwe The King of Fighters-game en de afgelopen tijd is ontwikkelaar en uitgever SNK flink bezig geweest om de game in de spotlights te zetten.

Door grote toestroom van trailers is de game nooit uit het zicht verdwenen en wie weet moet het beste nog komen. Vandaag is het in ieder geval de beurt aan Kula Diamond, deel van Team Krohnen, wie gedijt in de koude sferen van ijs en sneeuw. De meeste van haar aanvallen zetten haar vijanden letterlijk in de vrieskou! Dat, en meer van haar brrrriljante combo’s zie je in de trailer hieronder.

The King of Fighters XV is beschikbaar vanaf 17 februari voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.