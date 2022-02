Op 25 februari verschijnt GRID Legends voor de PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Tot die tijd moeten we ons nog even zoet houden met verschillende trailers. Nu hebben Codemasters en EA ons een nieuwe feature trailer bezorgd met daarin een paar nieuwe, maar ook oude bekende features. Over de nieuwe verhalende modus – Driven to Glory – is al veel neergepend, zoals ook hier in onze preview.

Verder zal de game nog verschillende terugkerende modi kennen, maar een nieuwe toevoeging is bijvoorbeeld de hop-in multiplayer-feature. Hiermee kunnen spelers binnen enkele seconden meedoen aan een race met maximaal 22 coureurs. Verder is er ook de terugkeer van de driftevenementen. Dit is toch een van de leukere evenementen uit de oude GRID-games wat ons betreft.

Tot slot introduceert GRID nog Legends ramps en snelheidsboosts, zodat spelers nog meer afwisseling en veelzijdigheid ervaren tijdens het spelen van de game. Voor alle andere features, bekijk je het beste even de onderstaande trailer om het in actie te zien.