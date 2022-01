Preview | GRID Legends – Driven to Glory – Eind vorig jaar hebben we uitgebreid kennis kunnen maken met GRID Legends. In onze preview van toen, maakten we al melding van een verhaalgedreven modus. Deze modus is vergelijkbaar met Braking Point in F1 2021, maar Codemasters gaf wel aan het naar een hoger niveau te tillen. Met de release van de game die nu vrij dichtbij is, hebben we een voorproefje gehad van deze verhalende modus, waar we in deze preview nog wat dieper op ingaan. Uit onze speelsessie blijkt namelijk dat Codemasters het vrij serieus heeft aangepakt en dat belooft veel goeds.

De nieuwkomer

De verhalende modus van GRID Legends heeft de titel ‘Driven to Glory’ gekregen en dat omschrijft eigenlijk precies wat het doel is. Je maakt kennis met het team Seneca Racing, dat opgericht is door een jonge hond met veel ambitie. Het gaat het team echter niet heel goed af, want de tweede coureur maakte er geregeld een potje van. Dit met als resultaat peperdure afschrijvingen en een ietwat belabberde reputatie. Het team geeft echter niet op en is op zoek naar een nieuwe coureur die plaats kan nemen naast hun paradepaardje. Vanzelfsprekend zal jij de rol van deze nieuwe coureur innemen, maar je wordt niet á la minuut aangenomen.

De verhalende modus begint met wat gehaaste beelden die de situatie bij Seneca Racing schetsen en al snel wordt duidelijk dat de diverse tests die het team uitschrijft niet het gewenste resultaat opleveren. Nieuwe potentiële coureurs crashen op de meest knullige manieren en dat heeft als resultaat dat de teambaas het somber inziet. Tot jij jouw skills laat zien, wat gaat over een aantal evenementen. In eerste instantie doe je gewoon je ding, totdat je kan deelnemen aan rookie races, waarin teams uitkijken naar nieuw talent. Gezien de modus niet al te lastig is, speelden we onszelf uiteraard direct in de kijker en dan begint het avontuur.

De weg naar de top

Het doel van Driven to Glory is om naam voor jezelf te maken en Codemasters omschrijft het als een klassiek underdog verhaal. Daarmee is het enigszins vergelijkbaar met wat je in Braking Point hebt kunnen ervaren. Gezien we de verhalende modus tot één derde gespeeld hebben, hebben we er een degelijke indruk van gekregen en uit deze speelsessie blijkt dat er meer bij komt kijken dan alleen racen om Seneca Racing op de kaart te zetten. De vaste coureur van het team is namelijk ietwat arrogant en geeft de indruk niet heel blij te zijn met jouw talent.

Het is het bekende verhaal van een ervaren coureur die zijn/haar positie in het team als bedreigd ziet, omdat de nieuwkomer goed presteert. Dit zal vanzelfsprekend voor spanningen gaan zorgen gedurende het seizoen, wat het een dramatisch tintje geeft. Tot zover we gespeeld hebben, is het qua verhaal allemaal weinig bijzonders of unieks, omdat we het in bepaalde zin al eens ervaren hebben. Toch heeft Codemasters met F1 2021 bewezen een leuk verhaal te kunnen vertellen, dus we zijn benieuwd naar de afloop. Belangrijker is misschien nog wel dat het leuk is om te spelen, dit dankzij de goede gameplay.

Racen in allerlei disciplines

Waar Braking Point in F1 2021 nog een serieus verhaal was over de carrière van een rookie in de Formule 1, is GRID Legends natuurlijk een game van een ander kaliber. Het is een racegame die allerlei soorten disciplines door elkaar heen gooit, wat dus voor variatie zorgt. Dit is ook terug te zien in deze verhalende modus, want elke race is anders. Zo hebben we in een open wheel kunnen racen, in GT-auto’s, maar ook endurance racemonsters en eenvoudige tourwagens. Elke race is weer anders en daarbij krijg je ook te maken met de verschillende type races. Denk dan aan een eliminatie race, een gewone race en meer.

Tevens komt in de verhalende modus het Nemesis systeem terug. Dit wil zeggen dat als je regelmatig een tegenstander in de weg zit, hij of zij hierop zal reageren. Zo hebben we gehad dat onze nemesis ons van de baan tikte bij een inhaalpoging, dus dat voegt een leuke dimensie aan de gameplay toe. Ook omdat het in bijvoorbeeld GT-races of tourwagens meer dan eens voorkomt dat er contact onderling is. Dus alles wat je van GRID gewend bent en wat we ook in onze eerdere preview benoemd hebben, is van de partij in deze modus en dat zorgt voor een ervaring die als compleet aanvoelt. Het is bovendien een leuke alternatieve beleving naast de gewone carrière modus en natuurlijk de multiplayer.

Unieke presentatie

Waar Codemasters in F1 2021 nog uitsluitend CGI-filmpjes gebruikte om het verhaal in Braking Point uit de doeken te doen, gaan ze in GRID Legends een stap verder. Veel is geanimeerd, maar dat wordt gemixt met echte mensen. Zo hebben ze verschillende acteurs aangetrokken die verscheidene rollen vertolken binnen het team en daarbuiten. Dit geeft het net wat meer een menselijk gevoel en het komt qua acteerprestaties redelijk goed uit de verf, onder andere door de Drive to Survive stijl van interviewen, waarbij de acteurs in hun rol niet te beroerd zijn om ook hun emoties te tonen en dat levert een interessante mengelmoes op. Het ziet er bovendien uitstekend uit.

Wel viel op dat deze modus vrij gemakkelijk is. We begonnen aanvankelijk op de gemiddelde moeilijkheidsgraad, maar we hebben vrijwel elke race met twee vingers in de neus weten te winnen. Er is geen enkele uitdaging van toepassing op die moeilijkheidsgraad, dus we hopen dat er nog wat balans aangebracht wordt. Die uitdaging is natuurlijk wel terug te vinden op een hogere stand, maar ook dat is niet bijzonder ingewikkeld te noemen. Met andere woorden: daar mogen nog wat tweaks in verricht worden wat ons betreft. Buiten dat voelde de gameplay precies aan zoals we die hebben leren kennen eind vorig jaar en dat is een goed teken.

Voorlopige conclusie

GRID Legends neemt de basis van Braking Point uit F1 2021 en voegt daar in deze game het een en ander aan toe. Het verhaal op zichzelf is vooralsnog niet bijster interessant omdat het – naar eigen zeggen – een klassiek underdog verhaal is. Dat sluit boeiende plottwists echter niet uit en afgaande op Braking Point kan Codemasters nog weleens leuk uit de hoek komen. Buiten dat staat de presentatie erg stevig in zijn schoenen, waarbij virtuele elementen met echt acteerwerk gecombineerd worden en dat zorgt voor een realistische beleving. Ook de variatie is in deze modus volop aanwezig en dat maakt dat we best wel uitkijken naar het totaalpakket, dat op 25 februari 2022 verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.