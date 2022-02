Dying Light 2: Stay Human ligt vanaf vandaag in de winkels en daarmee is het langverwachte vervolg nu eindelijk verkrijgbaar. Bij een release als deze hoort natuurlijk een launch trailer en die is inmiddels ook online verschenen. Het betreft echter een korte, want je krijgt slechts 30 seconden aan footage te zien.

Met de release van de game is inmiddels ook onze review online gegaan en daarin prijzen we de game vanwege het fijne parkouren en de toffe combat, maar tegelijkertijd kent de game ook wat kritiekpunten hier en daar. Voor onze review kan je hier terecht.