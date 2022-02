Apex Legends voor de PlayStation 5 is al gespot in de database van de PlayStation Store, dus het is wachten op meer officiële informatie over deze versie. Respawn laat weten dat hier niet al te lang meer op gewacht hoeft te worden.

Tijdens een media evenement heeft game director Steven Ferreria verteld dat er een PS5- en Xbox Series X|S-versie onderweg is van de populaire game. Zeer binnenkort zal de ontwikkelaar daar meer over gaan vertellen, alleen is niet duidelijk wanneer precies.

De current-gen versie van de free-to-play shooter zal in ieder geval een heleboel nieuwe features met zich meebrengen. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk niet allemaal tegelijk beschikbaar worden gesteld, omdat Respawn het meer gefaseerd wil aanpakken.