Er is nog altijd veel onduidelijkheid rondom Hogwarts Legacy. De game zou oorspronkelijk vorig jaar verschijnen, maar werd uitgesteld naar 2022. De afgelopen tijd zijn er tal van geruchten ontstaan over de releasedatum. Volgens sommige geruchten zou de ontwikkeling moeizaam verlopen en zou de release naar 2023 uitgesteld worden, maar volgens Warner Bros. is daar niets van waar en staat Hogwarts Legacy ‘gewoon’ nog gepland voor dit jaar.

Al met al dus veel tegenstrijdige geluiden en een hoop onduidelijkheid. In de tussentijd is er nu mogelijk een nieuwe aanwijzing opgedoken dat de game in 2022 uitkomt. De Amerikaanse uitgever Insight Editions brengt namelijk ‘The Art and Making of Hogwarts Legacy’ uit, een artbook rondom de game. Het interessante is dat het boek een concrete releasedatum heeft: 6 september 2022.

Aangezien producten als artbooks doorgaans rond de release van games verschijnen, wijst de releasedatum van The Art and Making of Hogwarts Legacy er mogelijk op dat de game inderdaad later dit jaar verschijnt. Het is natuurlijk geen bevestiging en de datum van het artbook zou vanzelfsprekend ook nog verschoven kunnen worden, maar het is op zijn minst interessant. Het zou ook aansluiten bij het meest recente gerucht over Hogwarts Legacy, dat suggereerde dat de game in september 2022 wordt uitgebracht.

Hopelijk komt er snel duidelijkheid en krijgen we spoedig te horen vanaf wanneer Hogwarts Legacy beschikbaar is. De game komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.