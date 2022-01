Er is de laatste weken nogal wat te doen geweest rondom Hogwarts Legacy. Dit begon allemaal met het gerucht dat de game uitgesteld zou zijn naar 2023, maar daar kwam Warner Bros. op terug via verschillende kanalen. Nu wijst een nieuw gerucht in de richting van september, dus de release komt als het klopt laat in de zomer al.

AccountNGT heeft laten weten dat de game voor ergens in september 2022 gepland staat en dat de eerstvolgende trailer getoond zal worden in februari of maart. Dit zal waarschijnlijk tijdens een PlayStation Showcase evenement zijn, wat dus aansluiting vindt bij eerdere geruchten hieromtrent.

Deze leaker heeft een vrij betrouwbaar verleden, zo wist dit account voor de aankondiging al details over Star Wars Eclipse te delen. Het valt dus enigszins serieus te nemen, maar desalniettemin is het wachten tot een officiële aankondiging. Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat we lang op nieuwe info omtrent Hogwarts Legacy hoeven te wachten.