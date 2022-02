Ghostwire: Tokyo staat volgende maand op het programma. De game stuurt je weliswaar op avontuur in een spookachtige versie van de Japanse hoofdstad, maar laat zich niet classificeren als een survival horror game. Dat maakte ontwikkelaar Tango Gameworks meteen duidelijk toen de game aangekondigd werd op E3 2019.

En toch zitten de wortels van Ghostwire: Tokyo stevig verankerd in precies dat genre. Het spel luisterde oorspronkelijk namelijk naar de naam The Evil Within 3 en zou dus het logische vervolg worden op de twee vorige titels van Tango Gameworks. Gedurende het ontwikkelingsproces sloeg men echter een andere richting in.

De sporen van The Evil Within zien we echter nog steeds terug in de absolute mindfuck die Ghostwire: Tokyo gamers poogt voor te schotelen. Onze eerste indrukken lees je hier.