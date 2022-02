Volgende maand verschijnt Ghostwire Tokyo en afgelopen donderdag hebben we daar via een livestream een zeer goede indruk van gekregen. Tevens konden we jullie informeren via een uitgebreide preview, zodat wat beter duidelijk wordt wat je van deze game kan verwachten.

Afgezien van gameplaybeelden tijdens de livestream, sprak ook Tango Gameworks over de titel. Deze aanvullende ‘deep dive’ in de game is natuurlijk los online verschenen en kan je hieronder nog eens terugzien om meer over deze titel te ontdekken.

Het is een vrij interessante video, aangezien de inspiratiebronnen voorbij komen, alsook het proces van het maken van de soundtrack en nog veel meer. Check het hieronder en noteer 25 maart in de agenda, dan verschijnt Ghostwire Tokyo in de winkels voor de PlayStation 5 en pc.