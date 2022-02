Bungie heeft onlangs The Witch Queen aan media laten zien en tijdens de presentatie kwamen er een hoop nieuwe details naar buiten. Het merendeel hebben we uitgebreid besproken in onze preview, die je hier kan vinden. Tijdens de presentatie deelde Bungie echter meer dan alleen dat en zo hebben we nog wat aanvullende details om te delen. Dit alles is van toepassing op de uitbreiding, want er is meer dan alleen een nieuwe omgeving, een verhaal en het crafting systeem.

Zo liet Bungie weten dat ze de Legendary moeilijkheidsgraad hebben toegevoegd aan verhaalmissies, dit onder de noemer ‘Become Legend’. Dit is voor de doorgewinterde spelers bedoeld en zorgt voor een forse uitdaging, waarbij de beloning er ook naar zal zijn. Zo zullen spelers dubbele lootdrops krijgen bij het voltooien en het doel hiervan is om de ervaring voor spelers te verbreden op een manier die men qua uitdaging ook kan ervaren in Dungeons en Raids. Dit draagt dus ook bij aan de herspeelbaarheid van missies.

Over deze missies gesproken, alle verhalende missies horen bij de uitbreiding waarvoor geld neergelegd moet worden. Maar om spelers te introduceren tot de nieuwe gameplay mechanieken die met The Witch Queen gepaard gaan, zullen de eerste twee missies gratis te spelen zijn. Dit vormt gelijk een mooie manier om al dan niet van de ervaring te proeven alvorens je tot een aanschaf overgaat.

Qua wapens liet Bungie weten dat we bij de start van het nieuwe seizoen, dat eveneens voor 22 februari gepland staat, acht nieuwe exotische wapens mogen verwachten. Daarnaast zal er een exotische Glaive beschikbaar zijn voor elke klasse. Tevens zullen er zes nieuwe exotische armor sets geïntroduceerd worden, waarbij er een set met Stasis is en zonder.

Het totale aantal nieuwe wapens ligt echter nog wat hoger, want er zullen namelijk 50 nieuwe wapens te bemachtigen/craften zijn. Dit is inclusief de eerder genoemde exotische wapens.