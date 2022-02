Op 22 februari verschijnt The Witch Queen, wat de eerstvolgende grote uitbreiding voor Destiny 2 is. Deze introduceert een nieuwe omgeving, een nieuw verhaal, nieuwe gameplay mechanieken en nog veel meer. Het is volgens Bungie de meest diepgaande en complexe uitbreiding die ze ooit hebben gemaakt.

Kortom, spelers staat veel avontuur te wachten en in onze preview heb je al uitgebreid kunnen lezen wat je van deze uitbreiding mag verwachten. In aanvulling daarop heeft Bungie een nieuwe video uitgebracht die dieper op deze uitbreiding ingaat. Check de video hieronder om alles over The Witch Queen te weten te komen.