In een interview met IGN Japan sprak Hideki Kamiya, co-eigenaar van PlatinumGames, over allerlei zaken. Zodoende passeerde ook Bayonetta 3 de revue en daar had hij een speciaal bericht over. Zo gaf hij namelijk het advies om eerst Bayonetta 1 en 2 te spelen alvorens je aan Bayonetta 3 begint.

Kamiya gaf aan dat hij graag zou zien dat fans eerst Bayonetta 1 en 2 spelen omdat het het verhaal van Bayonetta 3 een stuk interessanter zou maken. Desondanks geeft hij wel aan dat alle Bayonetta games zo zijn ontworpen en geschreven, dat ze gemakkelijk als alleenstaande titels te volgen moeten zijn.

“If you haven’t played the first and second games, I think you’ll be missing out.”

Recent, in september 2021, kreeg Bayonetta 3 eindelijk de allereerste in-game trailer, vier jaar nadat de game werd aangekondigd. Fans wachten al lange tijd op het spel en misschien krijgen we vanavond meer te horen tijdens de Nintendo Direct. Het is afwachten, maar mocht Bayonetta vertoond worden, dan krijg je het natuurlijk hier te lezen en zien.