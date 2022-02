Nintendo heeft vanavond aangekondigd dat Mario Kart 8 Deluxe voorlopig nog niet in de kast zal verdwijnen. De uitermate populaire en extreem goed verkopende racegame zal namelijk maar liefst 48 nieuwe banen krijgen.

Deze banen zijn remakes van klassiekers uit alle voorgaande delen in de franchise en zullen gefragmenteerd aan de game worden toegevoegd. Zo zullen er zes downloadpakketten verschijnen tussen nu en eind 2023, die elk acht banen bevatten.

Dit maakt dat er aan het einde van de rit 48 nieuwe banen beschikbaar zullen zijn. Als je de Booster Course Pass aanschaft voor ongeveer € 25,-, dan krijg je automatisch bij release toegang tot deze content. Beschik je over Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket? Dan is de content gratis.