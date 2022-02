Je hebt in onze preview al het één en ander over Assassin’s Creed: Valhallea – Dawn of Ragnarök kunnen lezen. Ubisoft heeft nu ook een nieuwe video vrijgegeven, die laat zien wat je van deze uitbreiding kunt verwachten.

Dawn of Ragnarök is een unicum in de Assassin’s Creed-serie. Dit is namelijk de start van het tweede seizoen van grote uitbreidingen, iets wat nog nooit aan de orde is geweest voor de franchise. Om een beter beeld van de uitbreiding te krijgen druk je hieronder op play.

Dawn of Ragnarök verschijnt op 10 maart voor alle edities van de game. De prijs is nog niet bekendgemaakt.