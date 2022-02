Preview | Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök – Assassin’s Creed: Valhalla is een succes gebleken en daarom heeft Ubisoft besloten om de ondersteuning qua extra content langer voort te zetten. Na twee reeds grote uitbreidingen te hebben uitgebracht, mogen we in maart nog een nieuwe uitbreiding verwachten en die brengt ons naar het rijk van de dwergen: Svartalheim. Tijdens de onthulling eind vorig jaar hebben we al het nodige aan details kunnen delen, maar naar aanleiding van een extra presentatie hebben we nu nog wat meer nieuwe informatie.

Een nieuwe ervaring

Deze uitbreiding is goed voor pakweg 30 uur aan gameplay en waar je in Wrath of the Druids en The Siege of Paris nog locaties op onze planeet aandeed, zoek je nu je heil in de mythologie. Zoals bekend van de Noorse mythologie zijn er verschillende zogeheten realms die toebehoren aan verschillende bevolkingsgroepen en in Dawn of Ragnarök zul je Svartalheim bezoeken, op zoek naar de zoon van Odin die vermist is geraakt. Klinkt als een eenvoudig klusje voor onze assassin Eivor, maar niets blijkt minder waar. Je zult het namelijk moeten opnemen tegen Sutr, die er de macht heeft en een grote rol speelt in het verhaal.

Veel specifieke details weten we nog niet, maar wel kon Ubisoft kwijt dat we naast Sutr ook zijn zoon Glod en vrouw Sinmara zullen tegenkomen. Ondertussen is Svartalheim niet meer wat het ooit was, want Muspelheim heeft deze realm aangevallen en de boel min of meer overgenomen. Het gevolg is dat de dwergen hun heil in schuilkelders hebben gezocht en daar in harmonie leven. Vanzelfsprekend zul je als ‘bevrijder’ van Svartalheim op zoek moeten naar de dwergen, aangezien zij je verder op pad kunnen helpen in het avontuur. Het doel is zodoende om onder andere aan de hand van hints deze schuilkelders te vinden, wat diepe grotten zijn waar de dwergen een nieuw bestaan hebben opgebouwd.

Hier zul je geheel volgens het Assassin’s Creed concept met allerlei figuren in gesprek kunnen gaan, nieuwe quests aannemen en nog veel meer. Tevens vind je er de nodige winkels en andere randzaken, waarmee je Have kunt ontwikkelen en upgraden. Ubisoft stelt hierbij dat elke schuilplaats uniek is vormgegeven met mooie kristallen, diverse lagen en meer, wat voor een interessant schouwspel moet zorgen. Dit kunnen we beamen, Svartalheim ziet er namelijk in z’n geheel erg tof uit. Dit dankzij de vele hoogteverschillen, de grote beelden, maar ook de enorme wortels van Yggdrasil die in de verte te zien zijn. Feit blijft dat Ubisoft weet hoe ze een sfeervolle omgeving moeten creëren.

Spelen met speciale krachten

De gameplay van Dawn of Ragnarök volgt vooral hetzelfde stramien als de hoofdgame, dus tijdens de presentatie zagen we wat dat betreft weinig verandering. Dit betekent ook dat de vele grafische glitches van outfits die door wapens heengaan en meer nog altijd present zijn en dat de animaties zo nu en dan wat clunky verlopen. Ietwat brekend voor de immersie, maar geen onbekend fenomeen in de franchise. Als we daar langs kijken, dan zien we vooral dat deze uitbreiding voortborduurt op het gameplay concept dat we al kennen van de andere delen en uiteraard Valhalla zelf. Het komt echter met een twist en dat heeft te maken met de mythologie.

Doordat je in een unieke omgeving vertoeft, waarin realisme niet echt een element is in het grotere geheel, heb je ook meer vrijheid in de gameplay. Zodoende introduceert Ubisoft bepaalde ‘Powers’, specifiek op dit gebied afgestemd. Een daarvan is de ‘Power of the Raven’ en die stelt je in staat om op elk gewenst moment in een raaf te veranderen. Het resultaat daarvan is dat je vrijelijk kunt vliegen door de wereld, zoals je dat van vliegende companions kent uit eerdere delen. Het grote verschil is echter dat als je bijvoorbeeld boven een vijand hangt, dat je van raaf weer naar Viking kan veranderen en deze gelijk kan aanvallen. Je bent dus qua bewegingsvrijheid niet langer afhankelijk van een mount of de benenwagen.

Erg efficiënt, gezien je op die manier veel sneller grote afstanden kan overbruggen en het is simpelweg tof om vijanden op die manier aan te vallen. Dat is natuurlijk lang niet alles, ook krijg je de Power of Muspelheim gaandeweg tot je beschikking. Daarmee wek je de illusie tot dat leger te behoren, waardoor je min of meer vrijelijk door vijandig gebied heen kan lopen. Dit stelt je ook in staat om op een verkapte manier stealth toe te passen als je bijvoorbeeld metgezellen moet bevrijden. Daarnaast is er nog de Power of Odin, en die zorgt ervoor dat gedode vijanden zich als schim bij je voegen en je helpen in gevechten, waardoor je er lang niet altijd alleen voor staat.

Interessant aan deze krachten is dat je ze kunt upgraden naargelang je vordert in de game, maar je hebt ze niet continu tot je beschikking. Je zult tijdens het spelen moeten wisselen tussen de krachten door deze op te pikken van gedode vijanden. Hierdoor moet je telkens keuzes maken en het geeft je aan de andere kant ook meer flexibiliteit in hoe je een situatie aanpakt, aangezien je zelf bepaalt welke kracht het beste voor een specifiek moment is. Hierbij is het in veel gevallen wel van belang om de ‘Hugr’-meter in de gaten te houden, wat in feite de levensenergie van vijanden is, die de krachten weer gebruiken. Als de meter eenmaal leeg is, dan valt de gebruikte kracht weg.

Nieuw wapentuig

Tot slot liet Ubisoft nog de Atgeir zien, een wapen dat uit de Noorse mythologie komt en zich het beste laat omschrijven als een mes of een zwaard op een stok. Dit wapen wordt geïntroduceerd met een volledig nieuwe moveset en combosysteem, waardoor je vloeiend met het gevaarte overweg kan. Zo is de Atgeir ook te voorzien van runes en daarmee kun je goddelijke krachten aan het wapen toevoegen, die je middels een finisher ten uitvoer brengt. Sowieso is het upgraden van je gear weer van de partij en dat is nodig ook, want ook de vijanden laten zich niet zomaar van de wijs brengen. Zo beschikken zij eveneens over krachtige wapens en aanvullende krachten, zoals vuur loslaten na impact van een slag. Het aangeraden power level voor de uitbreiding ligt trouwens op 340, maar als je nog niet zover bent, biedt Dawn of Ragnarök je de optie bij aanvang alles te boosten.

Voorlopige conclusie

Dawn of Ragnarök is een interessante uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla, die het mythologische opzoekt en dat presenteert in een omgeving die er indrukwekkend uitziet. De gameplay is tot op zekere hoogte vooral meer van hetzelfde, maar Ubisoft tracht wel wat variatie aan te brengen middels de speciale krachten en natuurlijk het nieuwe wapen. Met een duur van ruim 30 uur qua gameplay, lijkt Dawn of Ragnarök zo op het eerste oog haast een nieuwe game en dat is voor liefhebbers natuurlijk goed nieuws. De gameplay biedt ook wat nieuwe mogelijkheden en dus een aanvulling op hetgeen je al kent, maar geen van dit alles is echt innovatief of vernieuwend te noemen. Dat neemt echter niet weg dat spelers iets moois in het vooruitzicht hebben!