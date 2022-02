Dying Light 2: Stay Human kende nog de nodige problemen toen de game ruim een week geleden verscheen, maar gelukkig zit ontwikkelaar Techland er in ieder geval bovenop om zo snel mogelijk een einde te maken aan de meest vervelende issues.

Zo verscheen er al een uitgebreide update voor de pc-versie van Dying Light 2: Stay Human en toen werd beloofd dat de update ook op korte termijn voor de consoles zou worden uitgebracht. Die belofte is ingelost, want de update is nu ook te downloaden voor iedereen die de game op een PlayStation of Xbox speelt. Op ieder platform heeft de update een net wat andere inhoud.

Bij de Xbox-update van Dying Light 2: Stay Human valt op dat er een nieuwe grafische modus is toegevoegd voor de Xbox Series X-versie. Het gaat om de ’60fps+ VRR’ modus, die er op schermen met Variable Refresh Rate voor zorgt dat de framerate ‘unlocked’ wordt en dus flink hoger kan uitvallen. Verder zijn er op zowel PlayStation als Xbox meer grafische instellingen toegevoegd en ook een hoop issues opgelost.

Voor alle details kun je de onderstaande afbeeldingen bekijken die Techland heeft gedeeld.