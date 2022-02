Babylon’s Fall komt begin maart uit en met de recente aankondiging dat de game de gouden status bereikte, is het ook zeker dat we over enkele weken ermee aan de slag kunnen. We hoeven dus niet lang meer te wachten, maar voor degenen die echt staan te popelen om in de wereld van Babylon’s Fall te duiken hebben Platinum Games en Square Enix nu goed nieuws.

De ontwikkelaar en uitgever hebben namelijk aangekondigd dat Babylon’s Fall later deze maand nog een demo krijgt. De demo verschijnt op 25 februari voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Daarmee kun je dus een week voor de officiële release al een voorproefje krijgen. In de demo kun je online met drie anderen het begin van de game ervaren. Je kunt je savedata van de demo vervolgens meenemen naar de volledige game. Over een demo voor de pc werd niet gesproken.

Naast het nieuws over de demo werd er nog meer informatie over Babylon’s Fall bekendgemaakt en wel met betrekking tot de plannen die Platinum Games heeft voor na de release. De game krijgt elke drie maanden een grote update onder de noemer ‘seizoenen’. Ieder seizoen kent een gratis Battle Pass en een betaalde Battle Pass. Met de gratis Battle Pass kun je boost items vrijspelen waarmee je bijvoorbeeld meer XP of in-game geld verdient. De betaalde Battle Pass levert je onder meer cosmetische items op.

Het eerste seizoen, genaamd Eternal Tower, begint gelijktijdig met het verschijnen van de demo op 25 februari en loopt door tot en met 31 mei. In dit eerste seizoen zal de betaalde Battle Pass gratis zijn voor alle spelers.

Babylon’s Fall komt op 3 maart uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.