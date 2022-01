Het is door de aanhoudende pandemie tegenwoordig niet zeker of een nieuwe game zijn releasedatum gaat halen. Veel titels worden immers uitgesteld of zijn uitgesteld. Hier hoef je met Babylon’s Fall (bijna) geen zorgen over te hebben.

PlatinumGames liet vorige maand weten dat Baylon’s Fall op 3 maart 2022 zal uitkomen. De coöp actie-RPG is nu al goud gegaan, dus de releasedatum staat zo goed als vast. Nu wil het wel een keer gebeuren dat een game na het bereiken van de gouden status alsnog wordt uitgesteld, maar dat gebeurt maar heel zelden.

Dat Babylon’s Fall nu gereed is om op disc te drukken wil nog niet zeggen dat PlatinumGames klaar is met de game. De Japanse ontwikkelaar heeft laten weten dat ze nu aan een ‘day one patch’ gaan beginnen. Meer weten over de game? Check dan onze preview.