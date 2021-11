Preview | Babylon’s Fall – Gevierd ontwikkelaar PlatinumGames wist ons de voorbije jaren te trakteren op een hele hoop toppers. Bayonetta, The Wonderful 101, Metal Gear Rising: Revengeance en NieR: Automata zijn slechts enkele voorbeelden die hun indrukwekkende cv sieren. Het is dan ook geen verrassing dat velen erg enthousiast waren toen Babylon’s Fall, één van hun volgende projecten, werd aangekondigd in 2018. Dat enthousiasme werd echter enorm getemperd toen Square Enix op de E3 van 2021 nieuwe beelden van Babylon’s Fall toonde: ondermaatse graphics, middelmatige stemacteurs én een live service aspect zorgden ervoor dat velen erg argwanend werden over deze titel. Wij namen deel aan de gesloten beta om erachter te komen of deze twijfels gegrond zijn.

Torenhoog klimmen

Erg veel weten we nog niet over het verhaal van Babylon’s Fall, maar het is ons echter wel al duidelijk geworden dat de mythische toren van Babel centraal staat. Dit gevaarte torent hoog boven de wereld uit en herbergt talloze schatten en rijkdommen. Net daarom heeft het ‘Domitinian Empire’ aan de voet van de kolossale toren een stad gebouwd, genaamd ‘Neo Babylon’. Deze stad doet dienst als thuisbasis van de zogenaamde ‘Sentinels’, een ras van supersoldaten die de taak op zich hebben genomen de toren te beklimmen. Dit doen ze met behulp van de zogenaamde ‘Gideon Coffin’, een reliek dat bij hen wordt ingeplant, waardoor de Sentinels beschikken over krachten en vaardigheden waar wij als stervelingen enkel maar van kunnen dromen.

Wanneer je Babylon’s Fall opstart, is jouw eerste taak het aanmaken van een Sentinel. Hierbij kregen we de keuze tussen drie rassen (Huysian, Agavian en Geleilion) die, alhoewel ze erg ingewikkelde namen hebben, eigenlijk weinig verschillen vertonen. Je ras bepaalt overigens je starterswapen, maar je kan deze later in de game nog steeds veranderen en overschakelen van vechtstijl. Ook op visueel gebied kan je je personage aanpassen, maar de aangeboden opties zijn momenteel wat beperkt. Erg mooi waren de verschillende opties nu ook niet echt, maar ach… smaken en kleuren verschillen. Ook de algemene gamewereld oogt wat ondermaats: de graphics staan dus overduidelijk nog niet op punt.

Knopjes drukken

De kern van de beta draaide echter om de gameplay. Het is immers logisch dat de combat in een hack-and-slash game dé ster van de show is. ‘Ster’ is op dit moment echter wat overdreven uitgedrukt: er is een lichtje aan de hemel zichtbaar, maar erg hard straalt het momenteel nog niet. Laten we beginnen bij het begin. In Babylon’s fall kan je je personage uitrusten met vier wapens: een wapen voor lichte aanvallen, eentje voor zware aanvallen én twee wapens voor zogenoemde ‘spectral attacks’. Deze spectral attacks zijn speciale aanvallen die worden uitgevoerd met je Gideon Coffin, dat vreemde ding dat bij de supersoldaten werd ingepland, weet je nog? Je kan deze spectral attacks eigenlijk vergelijken met een extra set handen, aangezien je die aanvallen tegelijk met de normale aanvallen kan uitvoeren. Bovendien ogen ze best leuk.

Om spectral attacks uit te voeren, heb je echter SP nodig. Deze balk vult zich automatisch aan, maar groeit ook als je normale aanvallen uitvoert. Het is dus de bedoeling dat je een goed ritme vindt tussen deze beide soorten aanvallen om zo een optimaal arsenaal aan slagen aan je vijanden uit te delen. De basis voor een leuk combat systeem is er, maar het geheel voelt gewoon nog niet zo lekker aan. De game ondersteunt een framerate van 60fps, maar toch voelt de combat wat log. Aanvallen zijn traag en worden snel onderbroken, wat vaak resulteert in een veel te lange ‘ik-moet-weer-op-mijn-benen-staan’ animatie. Ook het ontwijken van aanvallen werkt niet zo goed, je moet namelijk SP opofferen om te dodgen en dat heb je nou eenmaal niet altijd. Hierdoor voelt de pacing van de combat gewoon niet 100% lekker aan. Van een ultrasnel en ultrasoepel combat systeem zoals in NieR: Automata is hier dus ook geen sprake.

Wat de combat echter wel goed doet, is jou de vrijheid geven om te spelen zoals je wilt. In de beta hadden we toegang tot zwaarden, hamers, bogen, staven en schilden. Deze kan je verdelen over de vier wapen slots zoals jij wilt, zodat jij zelf dus je eigen combo’s kan maken. Wapens die als spectral attacks worden geactiveerd, krijgen bovendien een ander effect en het is wel leuk om hiermee te experimenteren. Toch voelt alles uiteindelijk nog wat leeg aan: gevechten ontaarden vaak in het rammen op knopjes en sommige aanvallen worden duidelijk minder vlot uitgevoerd dan andere. Die leegte is ook voelbaar in het algemeen level design: het enige wat Babylon’s Fall je momenteel voorschotelt, zijn open ruimtes met gevechten en enkele gangen met hier en daar wat loot en (kleine) platformsecties. Uiteraard is dit gebaseerd op slechts een select aantal levels die we in de beta kregen.

Klimmen: leuker met vrienden

Dan willen we het ook nog even over het online aspect van Babylon’s Fall hebben. Heel wat wenkbrauwen werden immers gefronst toen werd aangekondigd dat de game een live service systeem zou krijgen. Over de precieze invulling van dit live service model kunnen we jammer genoeg nog niets zeggen, maar we konden wel al even wat online functionaliteiten uittesten. Elk level kan je namelijk zowel solo als coöp met maximum vier spelers tegelijk spelen. Coöp is echter ‘the way to go’, want als solo speler wordt de combat snel repetitief. Met vrienden heb je, daarentegen, een extra teamgericht aspect bij de combat. Wie focust zich op welke vijand? Wie heeft dringend hulp nodig en moet uit de nood gered worden? Dit element voegt extra spanning en tactiek aan de game toe en dat is nodig om alles toch wat interessant te houden.

De moeilijkheidsgraad van de game wordt echter wel aangepast naar het aantal spelers in je party, dus je hoeft niet per se een party van vier te vormen om de game te kunnen spelen. Ook het loot systeem is aangepast aan coöp: iedereen krijgt namelijk zijn eigen loot en stelen van anderen is niet mogelijk, waardoor er geen vriendschappen kunnen sneuvelen. Uiteraard is de algemene sfeer tijdens een potje gamen ook gewoon leuker als je met vrienden speelt. Best even wat vrienden optrommelen dus, ofwel leg je je lot in de handen van enkele ‘randoms’ op het internet.

Voorlopige conclusie

Babylon’s Fall heeft leuke ideeën, maar momenteel zijn we nog niet helemaal overtuigd van de uiteindelijke uitwerking hiervan. Het verhalende aspect is momenteel nog wat vaag, maar intrigeert wel en doet ons uitkijken naar het uiteindelijke resultaat. De combat staat echter nog niet helemaal op punt. De afwisseling tussen normale aanvallen en astral attacks en de verschillende combinaties die je kan gebruiken, is leuk bedacht, maar de combat zelf speelt momenteel nog niet erg vlot. Aanvallen worden te traag uitgevoerd en ook het ontwijken van aanvallen werkt niet goed. Het discutabele live service aspect is momenteel nog in nevelen gehuld, maar hopelijk wordt dit in de toekomst wel uit de doeken gedaan. Het coöp aspect is echter wel een geslaagde toevoeging als je een party van vrienden bij elkaar weet te sprokkelen. We wachten de uiteindelijke release af en hopen dat er in de tussentijd nog heel wat aan de game gesleuteld zal worden.