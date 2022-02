Hoewel veel mensen een beetje uitgekeken zijn op zombies op tv, is het genre in games nog altijd populair te noemen. In het geval van Dying Light 2 kunnen we ons echter ook voorstellen dat het hele parkour gedeelte van de game een fanbase op zichzelf heeft. Wij vinden het dan ook niet gek dat Dying Light 2 een gigantisch succes blijkt te zijn. Ontwikkelaar Techland wist namelijk mede te delen dat er het eerste weekend na de release van Dying Light 2 al 3 miljoen unieke spelers zich online hadden gemeld.

Dit aantal is natuurlijk verdeeld over de diverse platforms waarop Dying Light 2 beschikbaar is. Een erg mooie prestatie voor Techland en ook zeker verdiend. Dying Light 2 is wellicht niet perfect, maar de fundering is absoluut goed. En als Dying Light 2 net zo veel ondersteuning vanuit Techland ontvangt als diens voorganger, dan kan de game alleen maar beter worden.