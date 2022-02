The Throne World is een van de grootste nieuwe toevoegingen aan Destiny 2 wanneer volgende week The Witch Queen verschijnt. Er komt echter meer met deze uitbreiding mee en hieronder valt de Glaive.

Dit is een gloednieuw wapen, geschikt voor mêlee, afstandsaanvallen én het beschikt over defensieve mogelijkheden. Dit alles beleef je vanuit first-person, waardoor het als een verfrissend element moet aanvoelen.

Om je een beter beeld van de Glaive te geven, heeft Bungie een nieuwe video uitgebracht waarin dit wapen uitgebreid besproken wordt. Check dat hieronder en voor meer informatie over Destiny 2 kan je hier terecht.