Met WWE 2K20 en WWE Battlegrounds wist 2K Games niet echt veel indruk te maken. De franchise verkeerde in een wat beroerde staat, maar gelukkig lijkt het erop dat ze zich weten te herpakken met WWE 2K22. Onlangs zagen we al negen minuten aan gameplay voorbijkomen en ook dit keer zijn er nieuwe beelden van de game vrijgegeven.

In deze trailer staat de MyGM modus centraal, die we eerder al zagen in voorgaande games als WWE 2K20. Uiteraard is deze voorzien van allerlei verbeterde features in dit nieuwe deel en dat kan je hieronder bekijken. In de MyGM modus speel je als General Manager en je kunt kiezen uit bestaande figuren als Adam Pearce, Sonya Deville, Shane McMahon en Stephanie McMahon. Je kunt er ook voor kiezen om jouw eigen General Manager te maken en zo met een fictief personage jouw roster aan worstelaars te onderhouden.