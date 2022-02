Afgelopen dinsdag lanceerde CD Projekt RED update 1.5 voor Cyberpunk 2077 en naast dat het nieuwe dingen deed toevoegen aan de game, alsook verbeteringen aanbrengen, is het tevens de upgrade naar current-gen systemen. Helemaal vlekkeloos gaat het echter niet, want de update blijkt op de PlayStation 4 bij sommige gebruikers voor problemen te zorgen.

Het gaat niet voor iedereen op die de game op de PlayStation 4 speelt, maar het kan zijn dat er wat issues ervaren worden als de game vanaf disc gespeeld wordt op de console. De ontwikkelaar is ervan op de hoogte en werkt aan een oplossing. Daarnaast laat men weten dat pc-spelers te maken kunnen hebben met een crash, daarvoor heeft de ontwikkelaar een tijdelijke workaround.

“The crash is most likely caused by audio software conflict. So far we’ve identified this issue with audio drivers such as A-Volute, Nahimic or Sonic Studio. Meanwhile, as a temporary solution, we recommend disabling said drivers before launching the game. You can also try following the steps we described in this article.”