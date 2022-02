Vanwege technische uitdagingen werd het tweede seizoen van Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Vanguard met een paar weken uitgesteld. Sinds afgelopen maandag is het tweede seizoen daadwerkelijk live en die is met behoorlijk wat toevoegingen en veranderingen gekomen, waarover je hier meer kan lezen.

Om spelers wat tegemoet te komen vanwege het uitstel en de technische problemen, krijgt men een bundel met items en Tier skips. Deze bundel heeft een waarde van ongeveer € 20,-, dus dat is een mooi gebaar. Hieronder de specifieke details.

Forbidden Sacrifice bundel

Legendary Operator Skin

Twee Legendary Weapon Blueprints

Additionele items

10 Battle Pass Tier skips

De bundel is nu beschikbaar via de in-game store van beide Call of Duty games. Tot slot kun je tot en met maandagavond 19.00 uur dubbel XP verdienen in beide shooters.