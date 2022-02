Skull & Bones is jarenlang een zorgenkindje van Ubisoft geweest, maar de ontwikkeling is nu in rustiger vaarwater terecht gekomen. Dat maken we op uit de plannen van Ubisoft, die heeft aangegeven dat de game tussen 1 april 2022 en 31 maart 2023 moet verschijnen.

In navolging van dit nieuws heeft Ubisoft ook te kennen gegeven dat Skull & Bones de focus legt op de multiplayer. Dit past in de strategie van Ubisoft, waarbij men zich richt op multiplayer competitie en coöperatieve games in een grote open wereld, dat omringd wordt door aantrekkelijke fantasy.

Nu begon Skull & Bones ooit als een multiplayer titel en op basis van de eerste reacties besloot Ubisoft om er ook een singleplayer element aan toe te voegen. Dit was echter in 2017, maar de tijden zijn veranderd. Hieruit kunnen we opmaken dat Ubisoft weer meer terug is gegaan naar het oorspronkelijke idee.

Om nog wat meer vertrouwen uit te spreken, gaf Ubisoft tot slot aan dat ze erg blij zijn met de artistieke richting van de game en de ontwikkeling tot zover. Kortom, het schip ligt op koers om na wat flinke stormen toch z’n beoogde haven te bereiken.