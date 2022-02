Ubisoft heeft verschillende games in ontwikkeling en sommige daarvan kennen een behoorlijk moeizaam ontwikkeltraject tot dusver. Twee titels die dan bij iedereen ongetwijfeld gelijk naar boven komen zijn Skull & Bones en Beyond Good and Evil 2. Over die eerstgenoemde hebben we nu goed nieuws te melden.

Ubisoft heeft tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers aangegeven welke games ze van plan zijn om in het komende fiscale jaar uit te brengen, dat van 1 april 2022 tot 31 maart 2023 loopt. Hieronder valt Skull & Bones en dat is eindelijk na jaren dat er een iets meer duidelijke indicatie van een release gegeven wordt.

Dat is overigens niet het enige wat Ubisoft in de maak heeft dat in deze tijdspanne moet verschijnen. Twee andere games zijn Avatar: Frontiers of Pandora en Mario + Rabbids: Sparks of Hope, alsook andere titels die niet bij naam genoemd werden.

Beyond Good and Evil 2 is dus een van de grote afwezige, maar ook is opvallend dat Prince of Persia: The Sands of Time Remake niet genoemd werd. Sinds het uitstel van die titel in de loop van 2021 hebben we er niets meer over vernomen. Andere titels die in de maak zijn bij de ontwikkelaar, zonder releasewindow, zijn: The Division Heartland, Ghost Recon Frontline, XDefiant en de Splinter Cell remake.

Tot slot bestaat er nog een goede kans dat er eind dit jaar een nieuw deel in de Assassin’s Creed reeks uitkomt. Dit zou dan een spin-off moeten zijn met Basim in de hoofdrol, zoals je onlangs al kon lezen.