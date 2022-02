Ubisoft doet goede zaken met Assassin’s Creed: Valhalla. Het spel werd immers niet alleen goed ontvangen, de opbrengst is in de serie ook nog nooit zo hoog geweest als met het nieuwste deel.

De Franse ontwikkelaar/uitgever heeft vol trots laten weten dat Valhalla sinds december 2021 al meer dan één miljard dollar heeft opgebracht. Dit bedrag zal nog gaan groeien, want er is een geheel nieuwe uitbreiding op komst: Dawn of Ragnarök.

Dit is echter niet de eerste mijlpaal die bereikt is met Assassin’s Creed: Valhalla. Het spel had namelijk ook de grootste lancering in de franchise ooit en de beste verkoopcijfers in de eerste week na de release