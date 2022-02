Eind volgende maand verschijnt Ghostwire Tokyo en hoewel we nog even moeten wachten, ziet het er naar uit dat er meer in de pijplijn zit. Via een lek op het PlayStation Network via het inmiddels welbekende PlayStation Game Size is ‘Ghostwire Tokyo – Prelude, The Corrupted Files’ opgedoken.

Afgaande op de bijgesloten afbeelding lijkt het erop dat er iets qua comics aan zit te komen, maar dat is wat speculeren. Wellicht is het een extra die nog aangekondigd moet worden, waarmee spelers meer zicht op de achtergrond van de game krijgen in de zin van het verhaal, de personages, enzovoort.

Het is even afwachten wat het is, maar bij nieuws lees je het hier. In de tussentijd kan je bij onze uitgebreide preview van de game terecht, waarin we je meer over Ghostwire Tokyo vertellen.