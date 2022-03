Zombie Army 4: Dead War is al een tijdje uit op verschillende platformen en nu heeft ontwikkelaar Rebellion ons ook een inkijkje gegund naar de release van de Nintendo Switch-versie. De game zal vanaf 26 april beschikbaar zijn en zal gratis het eerste seizoen bevatten. De twee andere seizoenen zal je er apart bij kunnen kopen. Verder zullen alle post-launch Horde maps gratis beschikbaar zijn voor iedereen.

De game zal draaien op 30 fps en tot 720p, als je hem in handheld-modus speelt. Steek je hem echter in je dock, dan zal de game draaien tot 1080p. Tot slot kun je in de game ook de savegegevens van je Steam-versie overzetten naar de Switch-versie, mocht je geen zin hebben om helemaal opnieuw te starten.

Lees zeker nog even onze review van de game en bekijk ook de onderstaande trailer.