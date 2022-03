De enorm uitgebreide wereld van Final Fantasy XIV blijft maar groeien. Square Enix hield onlangs een livestream waarin Naoki Yoshida en Toshio Murouchi even de tijd namen om het te hebben over wat we zoal mogen verwachten van de toekomstige 6.1 update. Deze update, die de naam “Newfound Adventures” heeft meegekregen, zou in de loop van april live moeten gaan.

We krijgen heel wat verhaalgedreven content, dit in de vorm van een nieuw hoofdstuk in het hoofdverhaal, maar ook nieuwe zijmissies. We krijgen daarnaast ook een nieuwe secret dungeon en trial, en ook job aanpassingen staan op de planning, alhoewel we hierover geen specifieke info hebben gekregen. Niet alle veranderingen zijn echter erg ingrijpend, zo staan er ook wat kleinere dingetjes op het schema: nieuwe haarstijlen, nieuwe animaties, meer glamour plates, enzovoort.

Je kan de volledige uitzending hieronder bekijken.