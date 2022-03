Het is alweer even geleden dat we iets vernomen hebben van Gotham Knights en de vraag is ook of de game nog altijd in 2022 verschijnt. Volgens Warner Bros. Games wel en een opgedoken playtest lijkt dat een soort van indirect te bevestigen. Een playtest wordt immers georganiseerd als een game in verre staat van ontwikkeling is.

De game is in de Steam database verschenen, zo meldt SteamDB. Hierbij wordt ook expliciet melding gemaakt van een playtest, maar kort nadat deze info geüpload werd is het weer offline gehaald. Mogelijk omdat het nog niet de bedoeling was deze informatie al in de backend te zetten.

Dit is natuurlijk voer voor speculatie, want zit er inderdaad een playtest aan te komen en hoe dichtbij is de release precies? Eerdere geruchten wezen op een release in de lente en indien dat klopt, dan zal een aankondiging vast niet lang uitblijven. Misschien dat we meer horen tijdens de State of Play/PlayStation Showcase die volgens geruchten deze maand moet plaatsvinden.