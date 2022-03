Al jaren brengt Codemasters ons nieuwe delen in de F1-franchise en dat zal dit jaar niet anders zijn als we recente geruchten mogen geloven. Er wordt echter aan nog een andere game gewerkt die om de Formule 1 draait en dat is F1 Manager 2022, gemaakt door Frontier Developments.

Deze game is al een lange tijd in ontwikkeling en de ontwikkelaar heeft nu aangekondigd dat we de game deze zomer mogen verwachten. Een specifieke datum is nog niet bekendgemaakt, maar nu deze aankondiging is gedaan is dat natuurlijk slechts een kwestie van tijd.

In deze game zul je niet in de auto stappen, maar de rol aannemen van een teambaas. Het doel is om alles in goede banen te leiden en met je management skills jouw team naar de top van de Formule 1 te helpen.

Je krijgt te maken met strategieën, sponsorrelaties, aanpassingen van de regels en nog veel meer. Dit zijn alle zaken rondom de sport, want tijdens de races zul je je bezig moeten houden met de bandenkeuze, pitstop strategieën en nog veel meer.

In je carrière kun je zowel onderaan de ladder beginnen, alsook een bestaand topteam pakken. Daarbij heb je een brede pool van coureurs om nieuwe talenten uit aan te trekken, zo voorziet de game je in Formule 1, 2 en 3 coureurs om te scouten. Hieronder een eerste trailer.

De game komt naar de PlayStation, Xbox en pc.